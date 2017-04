Nidda: Bauernmarkt in Bad Salzhausen

Pressemeldung vom 27. April 2017, 14:27 Uhr

Am Sonntag, dem 7. Mai 2017 findet der nächste Bauernmarkt in Bad Salzhausen statt.

Seit vielen Jahren ist der beliebte Bauernmarkt in Bad Salzhausen Tradition. Entlang der Kurallee bieten über 20 Stände kulinarische Köstlichkeiten aus der Region an. Besucher können unter den Bäumen Platz nehmen, eine Bratwurst oder eine frisch geräucherte Forelle essen und dazu einen guten Weißwein trinken. Es gibt frische Hausmacher Wurst, Senf und Süßwaren, Lammspezialitäten, Bauernbrot und Käse aus eigener Herstellung. Ebenfalls aus regionalem Bezug werden Edelpilze, Obst und Gemüse, Blumen und Sträucher, frische Kräuter und Gewürze angeboten. Tiroler Spezialitäten, selbstgemachte Marmeladen, Backwaren, Säfte, Wein und Secco, Handarbeiten, Seifen, Keramik, Nudeln, Essig, Öl, Chutneys und vieles mehr bereichern das Angebot. Neu mit dabei ist eine Kaffeerösterei mit Ausschank. Von 10 – 17 Uhr haben die Stände geöffnet. Der Bauernmarkt findet jeden ersten Sonntag im Monat von März bis Oktober sowie am letzten Oktober-Sonntag statt. Infos gibt es unter www.bad-salzhausen.de

Quelle: Staatsbad Bad Salzhausen