Odenwaldkreis: Rathausvortrag zum Thema Architektur im Gleichgewicht

Pressemeldung vom 15. März 2017, 15:44 Uhr

Für Donnerstag, den 30. März 2017, lädt die Odenwald-Akademie ab 19:30 Uhr zum nächsten Rathausvortrag im historischen Rathaus nach Michelstadt ein. Professor Dr. Christoph Kuhn vom Fachbereich Architektur der Technischen Universität (TU) Darmstadt spricht über „Balanced Architecture – Architektur im Gleichgewicht“.

In seinem Vortrag geht Kuhn auf die Zukunft der Architektur in Zeiten von zahlreichen technischen Entwicklungen. Unsere Häuser werden zu Mitspielern werden in einem umfassend vernetzten Energiekreislauf. Sie nehmen und geben Energie im Rhythmus ihres Lebenszyklus als Teil eines komplexen Ganzen, in dem Immobilie und Mobilität verschmelzen werden. In diesem Wechselspiel besteht die akute Gefahr, dass Architektur zur hochtechnisierten Maschine mutiert. Die gebaute Welt darf neben der Funktionserfüllung ihre originäre Bestimmung der Übertragung sinnlicher Erfahrungen auf allen Wahrnehmungsebenen nicht verlieren. Wenn die Neutralisierung der energetischen Gesamtbilanz mit dem Verlust gestalterischer Identität, Komplexität und Vielfalt einhergeht, bauen wir weder nachhaltig noch entsteht Architektur. Dies gilt für Neubauten und mehr noch für den Gebäudebestand mit seinem kulturellen und energetischen Gedächtnis. Gesetzliche Regelungen sollten die Ziele vorgeben, nicht aber den Weg dorthin. Nur so wird technologische und architektonische Innovation angeregt. Effizienz, genügsamer Raumverbrauch und die Einbindung in geschlossene Ressourcenkreisläufe müssen eine ausbalancierte Verbindung eingehen. Am Ende zählt die wahrnehmbare architektonische Qualität unserer Lebensräume. Das eine bleibt ohne das andere nachhaltig wertlos.

Wer Interesse an dem kostenfreien Vortragsabend der Odenwald-Akademie hat, wird gebeten sich unter Telefon 06062 70-385 oder per E-Mail an odenwald-akademie@odenwaldkreis.de anzumelden. Nähere Informationen zum Angebot der Odenwald-Akademie gibt es im Internet unter www.odenwald-akademie.de

Quelle: Pressedienst Odenwaldkreis