Rodgau: Flugvermessungen am Flughafen Frankfurt

Pressemeldung vom 9. März 2017, 15:51 Uhr

Mit Lärmbelästigungen muss gerechnet werden

In der Nacht vom 9. bis zum 12. März 2017 finden in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr am Flughafen Frankfurt Vermessungsflüge statt.

Das satellitengestützte Präzisionsanflugsystem GBAS (Ground Based Augmentation System) der Süd-, Center- und Nordwestbahn wird vermessen. Mehrere Anflüge, aus beiden Betriebsrichtungen, mit dem Vermessungsflugzeug, Beechcraft King Air 350, sind nötig.

Trotz des Nachtflugverbots am Flughafen Frankfurt dürfen technische Überprüfungsflüge, also zum Beispiel Vermessungsflüge, auch während der Nacht stattfinden. Sie würden tagsüber zu einer großen Beeinträchtigung des regulären Flugverkehrs führen. Messflüge sind für die die Sicherheit im Luftverkehr unverzichtbar, daher bittet die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH die Bevölkerung um Verständnis.

Quelle: Stadt Rodgau