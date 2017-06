Stadt Rüsselsheim: CleverCards gibt es nur noch bis 10. Juni

Pressemeldung vom 29. Mai 2017, 16:50 Uhr

Zum 1. August beginnt für Schüler und Auszubildende eine neue Epoche, zu diesem Datum tritt das „Schülerticket Hessen“ in Kraft. Das Schülerticket kostet als Jahreskarte 365 Euro und löst im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) die bisherige Angebote CleverCard und CleverCard kreisweit ab.

Das Besondere am Schülerticket: Mit ihm darf ein Jahr lang im gesamten Bundesland Hessen unbegrenzt gefahren werden. Somit können Schüler und Auszubildende für umgerechnet 1 Euro am Tag landesweit alle Busse und Bahnen der drei großen Verkehrsverbünde benutzen. Der Ticketverkauf beginnt am 1. Juni, unter anderem in den Kundenzentren der Stadtwerke Rüsselsheim.

Für manche wird mit der Einführung des Schülertickets der öffentliche Personennahverkehr günstiger, so kostet die CleverCard kreisweit im Kreis Groß-Gerau 409 Euro im Jahr. Für Nutzer, deren CleverCard auf Rüsselsheim begrenzt ist, wird es hingegen teurer, denn diese kostet nur 297,50 Euro. Dafür geht mit dem Schülerticket eine deutliche Ausweitung der Fahrmöglichkeiten einher.

Wer CleverCard und CleverCard kreisweit bevorzugt, kann diese letztmals bis einschließlich Samstag, 10. Juni, bestellen. Diese sind dann vom 1. Juli 2017 an bis 30. Juni 2018 gültig. Bei Schülern, die mehr als drei Kilometer von der Schule entfernt wohnen und einen gesetzlichen Anspruch auf eine Beförderung mit einem Bus haben, übernimmt der Schulträger die Kosten für das Schülerticket.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des RMV. www.rmv.de/de/Fahrkarten/Die_richtige_Fahrkarte/Fahrkarten_im_Ueberblick/Jahreskarten/87024/FAQ.html

Quelle: Stadtwerke Rüsselsheim GmbH