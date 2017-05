Stadt Rüsselsheim: Der Busverkehr rund um den Hessentag

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 13:19 Uhr

Vom 29. Mai bis 22. Juni fahren alle Linien der Stadtwerke geänderte Strecken

Die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs in Rüsselsheim müssen sich für fast vier Wochen auf große Veränderungen gefasst machen. In der Zeit von Montag, 29. Mai, bis Donnerstag, 8. Juni, sowie von Montag, 19. Juni, bis Donnerstag, 22. Juni gelten zwar die normalen Fahrpläne, aber es gibt eine geänderte Streckenführung und zahlreiche Haltestellen werden nicht angefahren.

Während des Hessentags, also von Freitag, 9. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, werden auf nahezu allen Linien die Fahrpläne ausgeweitet und mehr Fahrten angeboten – trotz der geänderten Streckenführung und dem Wegfall der Haltestellen. Die Linie 11 ist die einzige der Tageslinien, deren Fahrplan während des Hessentags unverändert bleibt. Die nächtlichen Linien 70 und 71 verkehren während des Hessentags gar nicht.

Wegen des Hessentags entfallen in der Zeit von Montag, 29. Mai, bis Donnerstag, 22. Juni zahlreiche Haltestellen in der Innenstadt:

Linie 1 Marktplatz, Parkschule, Schillerstraße

Linie 6 Marktplatz, Friedensplatz, Neckarstraße

Linie 11 Marktplatz, Friedensplatz,

Linie 31 Marktplatz, Parkschule, Schillerstraße, Friedensplatz

Linie 32 Marktplatz, Friedensplatz, Schillerstraße, Parkschule

Linie 41/42 Marktplatz, Friedensplatz, Moselstraße, Memelstraße

Linie 51 Marktplatz, Parkschule, Schillerstraße, Memelstraße, Moselstraße,

Friedensplatz

Linie 52 Marktplatz, Friedensplatz, Moselstraße, Memelstraße, Schillerstraße,

Parkschule

Linie 70 Marktplatz, Parkschule, Schillerstraße

Linie 71 Marktplatz, Friedensplatz

Ersatzhaltestellen

Für die Linien 11, 31 und 32 wird für die Haltestelle Moselstraße eine Ersatzhaltestelle in der Haßlocher Straße in Höhe der Apotheke eingerichtet.

Für die Linien 31/51 wird für die Haltestelle Berliner Straße /Georg-Treber-Straße eine Ersatzhaltestelle in der Georg-Treber-Straße gegenüber dem Penny-Markt eingerichtet.

Geänderte Fahrstrecken

Wegen der Sperrung von weiten Teilen der Innenstadt werden die Busse der Linien 32 und 52 in der Zeit vom 29. Mai bis 22. Juni über Georg-Treber-Straße und Grabenstraße zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) fahren. Die Busse der anderen Linien werden über Rugbybring und Grabenstraße den ZOB anfahren. Stadtauswärts wird entsprechend die entgegensetzte Fahrtroute genommen.

Besondere Situation am 18. Juni

Eine besondere Situation gibt es am Sonntag, 18. Juni. An diesem Tag entfallen wegen des Hessentagumzugs von Betriebsbeginn bis Betriebsende zusätzlich folgende Haltestellen

Linie 31 und 32: Berliner Straße /Georg-Treber-Straße, Essener Straße, Bonner Straße

und Godesberger Straße.

Linie 51 und 52: Berliner Straße/ Georg-Treber-Straße, Berliner Platz und Berliner Straße/

Essener Straße.

Quelle: Stadtwerke Rüsselsheim GmbH