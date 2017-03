Werra-Meißner-Kreis: Ei, Ei, Ei was seh ich da?

Pressemeldung vom 14. März 2017, 15:56 Uhr

Die Osterwerkstatt der Jugendförderung hat sich im letzten Jahr so großer Beliebtheit erfreut, dass sie auch in diesem Jahr stattfinden soll. Basteln, werkeln, schneiden, kleben, fotografieren, mit Papier, Holz oder Gips – den künstlerischen Ideen sind an diesem Kreativwochenende keine Grenzen gesetzt. Alle Erinnerungsstücke dürfen natürlich mit nach Hause genommen werden. Wer seine Kunstwerke dann verschenken möchte, macht dem Beschenkten sicher eine große Freude.

Von Freitagnachmittag, den 24.03.17, bis zum Mittag am 26.03.17 wird die Osterwerkstatt im Haus der Jugend in Reichenbach stattfinden. Bei der Veranstaltung handelt es sich um ein Inklusionsangebot der Jugendförderung des Werra- Meißner- Kreises. Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren können sich online unter www.werra-meissner-kreis.feripro.de (Angebote für Kids – Osterwerkstatt) anmelden. Das Wochenende kostet insgesamt mit Unterkunft, Verpflegung, Betreuung und Materialien 25,- €. Für Fragen zur Osterwerkstatt steht Samira Max unter der Nummer 05651 302 14 53 oder per Mail samira.max@werra-meissner-kreis.de zur Verfügung.

Quelle: Werra-Meißner-Kreis / Presse und Öffentlichkeitsarbeit