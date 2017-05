Wetzlar: Berufe bei der Bundeswehr

Pressemeldung vom 11. Mai 2017, 12:28 Uhr

Die Bundeswehr kann mit dem Freiwilligen Wehrdienst eine Überbrückungsmöglichkeit bis zum Studium oder der Ausbildung sein, zum anderen ist sie aber auch ein Karrierebegleiter im Berufsleben. Im BIZ Wetzlar lädt zu einer Informationsveranstaltung ein.

Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis und Zentraler Sanitätsdienst bieten eine Vielzahl an Tätigkeiten für Soldatinnen und Soldaten. Aber auch als Arbeitgeber für zivile Beschäftigte, wie im Bereich Informationstechnik oder Infrastruktur, bildet die Bundeswehr in mehr als sechzig anerkannten Ausbildungsberufen aus.

Welche Laufbahnen es gibt und was man dafür mitbringen sollte, erklärt ein Karriereberater der Bundeswehr am Donnerstag, 18. Mai, 16 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur in Wetzlar, Sophienstraße 19. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar