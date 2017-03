Wetzlar: Gut informiert ins Freiwillige Soziale Jahr

Pressemeldung vom 23. März 2017, 14:40 Uhr

Infoveranstaltung der Wetzlarer Arbeitsagentur am Dienstag, 4. April

„Sich für und mit Menschen engagieren“ – unter diesem Leitgedanken steht das „Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)“ bei der DRK-Organisation Volunta. Ob im Theater oder Wohnheim, in Kindergärten oder Krankenhäusern – es gibt unzählige Einsatzbereiche, und jeder bietet ganz eigene Erfahrungen und Eindrücke. Iris Gotthardt, pädagogische Beraterin bei Volunta, stellt die Einsatzstellen am Dienstag, 4. April, 14 bis 15.30 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur Wetzlar, Sophienstr. 19, vor. Sie erklärt, welche Voraussetzungen man mitbringen sollte und welche Anmeldefristen zu beachten sind. Sie erläutert zudem den Nutzen des FSJ für ein folgendes Studium oder eine Berufsausbildung und steht anschließend für weitere Fragen zur Verfügung. Der Vortrag richtet sich an jungen Menschen im Alter von 15 bis 26 Jahren, die einen Schulabschluss haben.

Quelle: Agentur für Arbeit Wetzlar